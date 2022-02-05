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Сирийский военный ранен в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела террористами позиций правительственных сил в Сирии в провинции Алеппо, сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"За прошедшие сутки в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бариша по позициям правительственных сил в район населенного пункта Сафсафа, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По словам контр-адмирала, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 051 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тыс. тонн.

Сирия Алеппо

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