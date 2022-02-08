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Левые депутаты французского парламента обвинили Макрона в растрате госсредств

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Национального собрания от фракции "Непокорённая Франция" довели до органов французского правосудия факты о президенте Эммануэле Макроне в его бытность министром экономики в 2016 году, которые, по их мнению, могут расцениваться как растрата государственных средств.

Телеканал BFMTV сообщил во вторник, что левые парламентарии обвиняют президента в том, что он использовал свой министерский пост в офисе на улице Берси для организации на представительские средства ужинов с агитационными целями в преддверии президентских выборов 2017 года, когда Макрон был избран президентом республики.

"И хотя пирушки будущего президента республики в министерстве с целью подготовки президентских выборов уже были раскрыты в книге-расследовании журналистов Фредерика Сэса и Марион Л'Ур "Ад Берси", они приобретают новую остроту с фактами, изложенными в передаче "Дополнение к расследованию", вышедшей в эфир 3 февраля на ТВ France 2", - отмечает BFMTV.

Канал также ссылается на книгу "Министр не должен говорить это" Кристиана Экера, бывшего тогда госсекретарем по бюджету и коллегой Макрона, в которой указывалось, что годовой представительский фонд министерства в 120 тыс. евро был весь израсходован за восемь месяцев.

Экер описал в книге размах, с которым Эммануэль и Брижит Макрон организовывали угощения в знаменитом здании квартала Берси. На ужины приглашались журналисты, известные актеры, звезды шоу-бизнеса, главы предприятий.

BFMTV уточняет, что во время выявления этих фактов созданное Макроном в апреле 2016 года движение "Вперед!" (впоследствии реорганизованное в партию "Вперёд, Республика!") опровергло эти обвинения. "Ни один сантим бюджета министерства экономики (...) никогда не был использован для движения "Вперед!". Любое утверждение об обратном является чистой клеветой", - цитирует СМИ коммюнике от 2017 года.

Телеканал также сообщил, что Елисейский дворец не отреагировал на обвинения "Непокорённой Франции".

Франция Эммануэль Макрон

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