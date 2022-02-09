Российские военные рассказали о подробностях ночного авиаудара Израиля по Сирии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии привели уточненные данные об авиаударе Израиля по объектам близ Дамаска, произошедшем в ночь на среду.

"В районе 2.00 мск 9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск", - сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлева.

По его информации, "восемь ракет были уничтожены средствами ПВО российского производства, состоящими на вооружении сирийских вооруженных сил".

"Около 2.30 мск Армией обороны Израиля из района оккупированных Голанских высот был нанесен удар десятью ракетами класса "земля - земля" по позициям подразделений сил противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии. Погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих. Объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесен материальный ущерб", - сказал Журавлев.

Как сообщало сирийское государственное телевидение, в результате ночного авиаудара Израиля по объектам близ Дамаска погиб один сирийский военнослужащий, еще пятеро пострадали.