На Украину из США прибыл десятый за день самолет с боеприпасами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Десятый по счету самолет доставил партию боеприпасов на Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела десятая птица. Уже более 80 тонн боеприпасов для украинской армии", - написал Резников в твиттере.

Today is an "open day" at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Также Украине военную помощь оказывают Великобритания и Канада.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует вторжения.