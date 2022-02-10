Задачей главы МИД Британии на переговорах в РФ будет деэскалация на границе Украины

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Офис британского премьера сообщил, что задачей визита министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву будет убедить Россию в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины, а также найти пути дипломатического решения проблемы.

"Лиз Трасс встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и даст понять, что единственный путь вперед для России - прекратить агрессию и вступить в конструктивные переговоры. Она скажет, что единственный путь вперед для России - это деэскалация и продолжение дипломатического пути", - говорится в сообщении на сайте Даунинг-стрит.

Сама Трасс заявила, что Великобритания "полна решимости отстаивать свободу и демократию на Украине".

"Я приезжаю в Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и дать понять, что еще одно российское вторжение в суверенное государство повлечет за собой серьезные последствия для всех участников", - сказала глава британского МИД, добавив, что "Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа".

Она добавила, что у РФ "есть выбор", и призвала Москву "к взаимодействию, деэскалации и выбору дипломатического пути".

Трасс прилетела в Москву накануне, переговоры начнутся в четверг, а 11 февраля в российскую столицу должен прибыть министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Даунинг-стрит заявляет, что "Великобритания возглавляет текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию".