Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0ПодробнееКёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 6:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину, ответственными за которые они считают Москву, а также возможность дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности, сообщает Politico.

В РоссииПесков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайтыПесков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайтыЧитать подробнее

Санкции за кибератаки являются "одним из рассматриваемых вопросов", заявил изданию председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ уже якобы предприняла против Украины.

Издание отмечает, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить "миллионы" финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

Менендес подтвердил, что киберпомощь также рассматривается.

Отмечается, что рассматриваемый пакет санкций призван служить компромиссом между различными подходами к введению мер против России.

В ночь на 14 января произошла масштабная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго.

После этого американский президент Джо Байден предупредил о возможности проведения США собственных киберопераций, если РФ совершит новые кибератаки против Украины.

Официально ответственные за кибератаки на украинские ведомства не были названы.

США Украина Россия

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Fox Business сообщил о готовности соцсети Трампа к запуску в марте

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });