В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы рассматривают возможность введения санкций против России за кибератаки на Украину, ответственными за которые они считают Москву, а также возможность дополнительной помощи Киеву в области кибербезопасности, сообщает Politico.

Санкции за кибератаки являются "одним из рассматриваемых вопросов", заявил изданию председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, законодатели также рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые РФ уже якобы предприняла против Украины.

Издание отмечает, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Законодатели также настаивают на том, чтобы увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак и возможности отреагировать на них.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить "миллионы" финансирования для киберпомощи Украине в более широкое соглашение о санкциях.

Менендес подтвердил, что киберпомощь также рассматривается.

Отмечается, что рассматриваемый пакет санкций призван служить компромиссом между различными подходами к введению мер против России.

В ночь на 14 января произошла масштабная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго.

После этого американский президент Джо Байден предупредил о возможности проведения США собственных киберопераций, если РФ совершит новые кибератаки против Украины.

Официально ответственные за кибератаки на украинские ведомства не были названы.