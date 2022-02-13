Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. ФиналПодробнее
Биатлон12:00Женщины. ФиналПодробнее
Биатлон13:45Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 12 февраляЗаразились
на 12.02В России 13 935 560+203 766В мире 410 176 062+1 720 227

Токаев отметил 40 дней январской трагедии в стране посещением мечети

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье в мечети Хазрет Султан почтил память жертв январской трагедии.

"Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - заявил Токаев, его слова приводит пресс-служба.

Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен день общенационального траура.

"Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", - подчеркнул Токаев.

Он также сообщил, что фонд "Народу Казахстана" также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил глава государства, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем.

"Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться" - сказал Токаев.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алма-Ата.

Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов и военнослужащих.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Хроника 03 января – 13 февраля 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Пентагон отверг заход подлодки ВМС США в территориальные воды РФ

Британский министр обороны считает вероятным и вторжение РФ на Украину, и деэскалацию

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине

Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае нападения РФ на Украину

Что произошло за день: суббота, 12 февраля

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Нидерландская KLM приостановила полеты на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });