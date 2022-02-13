Токаев отметил 40 дней январской трагедии в стране посещением мечети

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье в мечети Хазрет Султан почтил память жертв январской трагедии.

"Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - заявил Токаев, его слова приводит пресс-служба.

Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен день общенационального траура.

"Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", - подчеркнул Токаев.

Он также сообщил, что фонд "Народу Казахстана" также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил глава государства, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем.

"Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться" - сказал Токаев.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алма-Ата.

Во время беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов и военнослужащих.