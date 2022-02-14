Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееШорт-трек15:09Мужчины. Финал  Венгрия Россия КанадаПодробнееКонькобежный спорт16:56Женщины. Финал  США Япония РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:28Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 287 007+1 831 172

Канцлер ФРГ посетит Украину и Россию в ходе рабочей поездки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник турне, в ходе которого проведет переговоры сначала на Украине, а днем позже - в России.

Планируется, что Шольц в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В администрации президента Украины отметили, что "визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы".

В РФ у Шольца во вторник запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пресс-службе Кремля заявили, что во время встречи двух лидеров "планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта".

Вместе с тем, источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ заявил в воскресенье, что в Германии ждут от России "конкретных шагов по деэскалации ситуации", сообщил, что Шольц будет говорить об этом с Путиным.

По словам источника, канцлер планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог". Москва объявила три НПО, входящие в "Диалог", нежелательными, из-за этого немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" отменил ряд мероприятий и сам ежегодный форум организации.

Ранее в феврале канцлер ФРГ совершил визит в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи Байден заявил, что основной темой переговоров двух лидеров стала "единая реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины, а Шольц подтвердил готовность ввести жесткие антироссийские санкции в случае "агрессии против Украины".

Олаф Шольц Россия Украина Германия

Новости по теме

Новости

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Fitch понизило рейтинги Турции до "B+" с "BB-", прогноз - "негативный"

США объяснили публикацию разведданных по Украине желанием "остановить войну"

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

МИД РФ прокомментировал передислокацию части наблюдателей ОБСЕ на Украине

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });