Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 413,4 млн

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 413 480 802, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 826 378 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 919 052 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 922 473.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 692 943, а число умерших от последствий заражения вирусом - 509 358.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 552 267 человек, из них скончался 639 151.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 749,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 832 человека, в Индии - 363, в Бразилии - 2 972.