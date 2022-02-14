Во Франции вступает в силу четырехмесячный срок для бустера от COVID

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Начиная со вторника, французам, чтобы сохранить действие вакцинного пропуска, необходимого для посещения ряда общественных мероприятий и поездок на региональном транспорте, нужно будет сделать бустерную прививку не позднее четырех месяцев после начального вакцинного цикла против COVID-19.

Это правило не будет касаться только тех, кто успел переболеть коронавирусной инфекцией после первых двух доз двухкомпонентных вакцин и после одной - однокомпонентных, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Оливье Верана. Максимальный срок для усиливающей прививки до сих пор составлял семь месяцев.

Издание напоминает еще одно исключение: молодые люди 16-17 лет не обязаны делать бустерную прививку для продления вакцинного пропуска. А подростки не должны обладать вакцинными пропусками.

В то же время власти намерены обсудить прекращение использования масок в общественном транспорте.

"В конце недели будет заседать совет санитарной безопасности, это станет одной из тем обсуждения", - приводит газета слова министра-делегата транспорта Жан-Батиста Джебарри.

С начала кампании вакцинации во Франции более 54,1 млн человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 (80,3 % всего населения) и более 53 млн имеют теперь полный вакцинный цикл (78,7 % всего населения).