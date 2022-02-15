Бухгалтерская фирма заявила, что стоимость активов Трампа в отчетах искажалась

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бухгалтерская фирма Mazars, которая подготавливала ежегодные финансовые отчеты для бывшего президента Дональда Трампа, заявила, что в документах регулярно искажалась стоимость активов. Об этом сообщает Associated Press.

В письме адвокату Trump Organization от 9 февраля компания Mazars посоветовала информировать об этом всех, кто использует документы при оценке финансового состояния компании и состояния экс-президента.

Письмо пришло всего через несколько недель после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что ее офис обнаружил доказательства того, что Трамп и компания использовали "мошеннические или вводящие в заблуждение" оценки стоимости активов для получения кредитов и налоговых льгот. В декабре Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, требуя остановить расследование в отношении его компании Trump Organization по причине политической предвзятости.

В июле прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение в неуплате налогов компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу. По сведениям прокуратуры, Вайссельберг и Trump Organization с 2005 года получили свыше $1,7 млн в виде незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучение их родственников в частных школах. Самому Трампу не предъявляли обвинений, однако прокуроры указали, что он подписывал несколько чеков, относящихся к делу.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата.