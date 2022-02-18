Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Дональд Трамп и Иванка Трамп. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд штата Нью-Йорк обязал экс-президента США Дональда Трампа и двух его совершеннолетних детей явиться для дачи показаний в рамках процесса, на котором разбираются претензии к деятельности компании Trump Organization. О постановлении судьи стало известно в четверг, 17 февраля. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что суд отклонил ходатайство Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего и дочери Иванки об аннулировании повесток, и предписал явиться для допроса под присягой в течение 21 дня.

Ранее бухгалтерская фирма заявила, что стоимость активов Трампа в отчетах искажалась.

В июле прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение в неуплате налогов компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу. По сведениям прокуратуры, Вайссельберг и Trump Organization с 2005 года получили свыше $1,7 млн в виде незаконных льгот для топ-менеджеров, включая предоставление квартир, автомобилей, а также обучение их родственников в частных школах. Самому Трампу не предъявляли обвинений, однако прокуроры указали, что он подписывал несколько чеков, относящихся к делу.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа. Летиция Джеймс присоединилась к расследованию в мае. Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".