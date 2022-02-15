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Протестующие в Канаде прекратили блокаду автотрассы на границе с США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Канадские дальнобойщики сняли блокаду автотрассы на границе с США, сообщает во вторник Associated Press.

Блокаду прекратили после того, как в ситуацию вмешался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее из-за акции канадских дальнобойщиков на границе автомобильным заводам в США и Канаде пришлось приостановить либо сократить производство.

Кроме того, стало известно об отставке главы полицейского управления столицы страны Оттавы Питера Слоли, который оказался неспособным предпринять своевременные необходимые меры для того, чтобы покончить с протестами дальнобойщиков в городе.

Протестующие, в том числе демонстранты, блокировавшие центр канадской столицы Оттавы, выступали против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители фур, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывали правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными, при том, что большинство ограничений на уровне провинций уже отменили.

На данный момент вакцинированы от COVID-19 примерно 90% канадских водителей грузовиков.

Канада

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