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США призвали поддержать открытость РФ дипломатическому урегулированию вокруг Украины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - И в Вашингтоне, и в странах НАТО считают положительным моментом готовность России к переговорам по Украине, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, всем, в том числе и союзникам по НАТО, следует поддержать открытость (России - ИФ) дипломатии", - сказала она.

Псаки не стала отвечать на вопрос, разделяет ли президент США Джо Байден "осторожный оптимизм" по ситуации вокруг Украины, высказанный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

В понедельник МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом. Министерство обороны России накануне объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Байден приветствовал это заявление, подчеркнув, что США еще предстоит проверить, действительно ли российские войска возвращаются в места постоянной дислокации.

США Россия Украина НАТО Джо Байден

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