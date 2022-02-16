Госдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен Фото: Jabin Botsford - Pool/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В США считают, что реализация идеи признания Россией независимости республик Донбасса была бы равносильной отказу Москвы от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, заявил в среду госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Госдума РФ заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - говорится в его заявлении, распространенном Госдепом.

По мнению Блинкена, претворение в жизнь этой резолюции "еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины", станет "грубым нарушением международного права" и "поставит под вопрос заявленную Россией приверженность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса".

Кроме того, говорится в заявлении Блинкена, в случае признания Россией независимости ДНР и ЛНР "потребуется быстрый и решительный ответ от Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами".

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

У него уточнили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.

"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - сказал Песков.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.