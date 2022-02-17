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Трюдо заявил, что настало время положить конец протестам в Оттаве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в парламенте, что пришло время пресечь протесты против мер властей по COVID-19, продолжающиеся почти три недели в канадской столице Оттаве.

"Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

"Они (демонстранты - ИФ) - угроза нашей экономике и нашим отношениям с торговыми партнерами. Они - угроза общественной безопасности", - добавил Трюдо.

AP отмечает, что в центре Оттавы до сих пор находятся более 300 грузовиков демонстрантов. В этот район направлены силы полиции, и протестующие опасаются, что это может стать прологом к силовому разгону демонстрации.

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Агентство напоминает, что ранее на этой неделе Трюдо задействовал закон о чрезвычайном положении в Канаде, дав силам правопорядка право объявлять блокирование дальнобойщиками дорог незаконным, принудительно эвакуировать используемые при перекрытии дорог грузовики, наказывать дальнобойщиков путем ареста, заморозки их счетов, приостановки действия водительских прав.

Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд объявила, что правительство начало замораживать банковские счета демонстрантов. В свою очередь министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявлял, что экстремистские группировки помогают организовывать протесты в Канаде.

В Канаде уже несколько недель продолжаются протесты дальнобойщиков против мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Протестующие, в том числе демонстранты, блокировавшие центр канадской столицы Оттавы, выступали против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители фур, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывали правительство уйти в отставку, несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными при том, что большинство ограничений на уровне провинций уже отменили.

Активисты перекрывали ряд пограничных переходов, включая мост Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в провинции Онтарио. В минувшие выходные полиция разблокировала мост, произведя ряд арестов. Последняя из подобных акций - в провинции Манитоба - мирно завершилась накануне.

Канада Джастин Трюдо Коронавирус

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