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Киев допускает точечные провокации со стороны России, но не масштабное наступление

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не видят угрозы полномасштабного вторжения России на Украину, но допускают точечные провокации и их уже наблюдают, заявил секреарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы не видим на сегодняшний день полномасштабного вторжения на территорию нашей страны. Мы сегодня можем сказать о том, что возможны точечные провокации РФ. Для этого у нас есть соответствующие средства для реагирования нашими Вооруженными силами и силами сектора Национальной безопасности и обороны. Я хочу заверить наших граждан, что мы понимаем угрозы, но мы не видим полномасштабного вторжения в Украину. Но что касается провокаций, они уже есть. Потому что вчерашний обстрел назвать иначе как провокацией мы не можем", - заявил он.

Данилов также исключил возможность, что в Киеве отдадут приказ о силовой операции по возвращению контроля над отдельными территориями Луганской и Донецкой областей. Ранее о том, что таких операций не планируется, заявил главком ВС Украины Валерий Залужный. В МИД Украины заверили, что никаких диверсий в Донбассе не готовится.

Украина СНБО Алексей Данилов Донбасс ДНР ЛНР ВСУ Валерий Залужный МИД

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