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Источник заявил, что заседание контактной группы по Донбассу снова не состоится

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на утро субботы не состоится, сообщил "Интерфаксу" источник на переговорах.

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"Украинская сторона так и не продемонстрировала готовности к реализации Комплекса мер, не предоставила четких и конкретных предложений. Готовности к диалогу с Донецком и Луганском также нет. Поэтому нет смысла проводить встречу. Она не состоится", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дата новой встречи будет определена позднее.

"Все будет зависеть от готовности Киева разговаривать с представителями Донецка и Луганска", - добавил источник.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен заявил, что Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится утром 19 февраля.

Со своей стороны, в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании вечером 18 февраля, инициированным украинской стороной в связи с обстрелами в Донбассе. Позднее вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на проведение внеочередных консультаций в ТКГ 19 февраля.

В свою очередь, в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили: "После того, как мы затребовали у украинской стороны конкретных предложений по разрешению ситуации, а также подтверждения, что наши предложения, которые давно лежат на столе переговоров, будут учтены, украинцы сразу же отменили заседание".

В самопровозглашенной Луганской народной республике сказали, что не видят смысла в проведении внеочередного заседания участников подгруппы по безопасности ТКГ.

Украина Донбасс ТКГ

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