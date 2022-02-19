В мобилизационные пункты ЛНР прибыли около 3 тыс. человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Около трех тысяч человек прибыли в мобилизационные пункты ЛНР, сообщил в субботу военный комиссар самопровозглашенной республики Андрей Губанов.

Как он сказал журналистам, это произошло после публикации соответствующего указа главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника.

Указ о всеобщей мобилизации Пасечник подписал утром в субботу. В его рамках запрещен выезд за пределы ЛНР мужчинам возрастом от 18 до 55 лет.

Тем же утром мобилизация была объявлена в самопровозглашенной Донецкой народной республике.