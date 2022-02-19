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В Луганске сообщили еще о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало еще четыре обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в субботу.

Уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Калиново, Калиновка, Веселогоровка. При обстрелах применялись минометы калибра 82 и 120 мм, а также гранатометы СПГ и АГС, добавили в ведомстве.

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В представительстве сказали, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники.

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