Поезд с жителями ЛНР направился в Россию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями самопровозглашенной Луганской народной республики направился из Луганска в Российскую Федерацию, передает корреспондент "Интерфакса".

По данным властей ЛНР, поезд доставит на территорию России около 650 человек.

Как сообщал премьер ЛНР Сергей Козлов, власти самопровозглашенной республики продолжат направлять поезда из Луганска в РФ в рамках эвакуации жителей.

Ранее в субботу он сообщил, что на территорию России было эвакуировано более 13,5 тысяч человек.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.