Глава МИД Украины отверг заявления об обстреле территории в Ростовской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг заявления о том, что два украинских снаряда упали в Ростовской области России.

"Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы - дальше эскалировать ситуацию", - сказал Кулеба в Мюнхене в субботу.

В субботу следственный комитет России (СКР) после разрыва снарядов на территории Ростовской области возбудил дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Утром в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Ростовской области в километре от границы разорвался снаряд. СКР объявил о начале расследования.

Позднее источник заявил о еще одном разорвавшемся снаряде, найденном в Тарасовском районе вблизи станицы Митякинской.