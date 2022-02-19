Главы МИД ФРГ и Франции приняли к сведению эвакуацию жителей ДНР и ЛНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив ле Дриан в пятницу опубликовали заявление, в котором выразили опасение относительно возможности военной эскалации вокруг Украины.

"Мы приняли к сведению заявления предводителей самопровозглашенных "народных республик" Донецк и Луганск о том, что они в качестве так называемой превентивной меры эвакуируют жителей в ожидании возможного украинского нападения на Россию. Мы не видим никаких оснований для этих упреков и призываем Россию оказать влияние на эти самопровозглашенные республики с тем, чтобы призвать к сдержанности и деэскалации. Мы опасается, что инсценированные инциденты могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации", - говорится в документе, подписанном министрами двух стран.

Стороны вновь выразили обеспокоенность военной активностью России и призвали Москву отвести войска от границы.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.