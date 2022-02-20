Более 30 гранат и мин были выпущены по окраинам Донецка за последние два часа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что более 30 гранат и мин выпущены по окраинам Донецка за минувшие два часа.

Как отмечается в сообщении центра, в 00:57 12 гранат из СПГ были выпущены на направлении Красногоровка - Старомихайловка, там же в 1:12 - 12 гранат из СПГ, а в 1:43 - 10 мин калибром 120 мм.

Кроме того, следует из сообщения СЦКК, огонь был зафиксирован еще в двух районах региона: в 1:28 на направлении Богдановка - Петровское - 25 снарядов калибром 122 мм и в 1:35 на направлении Новогнатовка - Коммунаровка - 10 мин калибром 120 мм.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей, объяснив это решение готовящимся наступлением украинских военных в Донбассе.

Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.