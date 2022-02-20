Второй поезд с почти 1 тыс. беженцев выехал из Луганска в Россию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями самопровозглашенной ЛНР отправился из Луганска в Россию, сообщили в воскресенье в Луганском информационном центре.

"Из Луганска в поезде, состоящем из 11 вагонов, отправляются порядка 800 человек. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, где его прибытия ожидают еще около 100 человек", - рассказали в центре.

Как сообщалось, первый поезд с эвакуируемыми жителями Луганска прибыл в Воронеж утром в воскресенье.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующий день организовали выезд населения в Россию из-за сложившейся обстановки в регионе. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.