Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 071 985+1 353 963

Второй поезд с почти 1 тыс. беженцев выехал из Луганска в Россию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд с эвакуируемыми жителями самопровозглашенной ЛНР отправился из Луганска в Россию, сообщили в воскресенье в Луганском информационном центре.

"Из Луганска в поезде, состоящем из 11 вагонов, отправляются порядка 800 человек. По пути следования состав совершит остановки в Алчевске и Дебальцево, где его прибытия ожидают еще около 100 человек", - рассказали в центре.

Как сообщалось, первый поезд с эвакуируемыми жителями Луганска прибыл в Воронеж утром в воскресенье.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на следующий день организовали выезд населения в Россию из-за сложившейся обстановки в регионе. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

10
ЛНР Луганск

Новости по теме

Новости

Блинкен заявил о готовности Байдена к контактам с Путиным по Украине в любое время

Зеленский рассказал о содержании своей беседы с Макроном

Белорусские ракетчики вернулись в пункты дислокации с учения "Союзная решимость"

Президент Франции пообщался по телефону с лидерами России и Украины

Елизавета II заразилась коронавирусом

Елизавета II заразилась коронавирусом

В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек

В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в районе поселка Пионерское

Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского

В ДНР сообщили о двоих бойцах спецназа, раненных при задержании диверсантов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });