В ЛНР сообщили о пяти за вечер артиллерийских обстрелах украинскими военными

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины пять раз в воскресенье вечером обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении. В нём отмечается, что огонь обстрелы с украинской стороны зафиксированы в промежутке с 20:15 до 21:25 по местному времени (совпадает с Москвой - ИФ).

По данным ведомства, под огонь с украинской стороны попали населенные пункты Донецкий, Логвиново и Углегорск. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы СПГ и крупнокалиберные пулеметы, сообщили там.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве.