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Экс-главу Минобороны Казахстана задержали по подозрению в бездействии во время беспорядков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии власти во время январских событий, сообщила Генпрокуратура республики.

"19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 (Бездействие власти - ИФ-К) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

По данным Генпрокуратуры, 20 февраля Бектанов был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления, проинформировали в ведомстве.

"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в Генпрокуратуре.

По данным СМИ, руководство Минобороны в лице Бектанова не обеспечило своевременную защиту стратегических объектов на протяжении нескольких дней во время январских событий.

Мурат Бектанов, возглавлявший Минобороны с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января, после произошедших в стране массовых беспорядков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.

Казахстан Мурат Бектанов

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