В ДНР сообщили о 54 обстрелах территории республики за сутки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Более 50 обстрелов ДНР зафиксированы за прошлые сутки, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о 54 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник представительством ДНР в СЦКК. По данным ведомства, за этот период более 20 населенных пунктов подверглись обстрелу.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.