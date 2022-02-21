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Рука-манипулятор МКС "поймала" американский корабль Cygnus для пристыковки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в понедельник осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешный захват подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Cygnus, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, совершен в 04:44 по времени Восточного побережья США (12:44 по московскому времени). В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity для последующей стыковки, которая проводится уже по командам из ЦУП NASA в Хьюстоне.

Cygnus привез на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Его запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 19 февраля с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Он совершен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский "грузовик" пробудет в составе станции около трех месяцев. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Cygnus МКС

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