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Космический грузовик Cygnus успешно состыковался с МКС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в 06:02 по времени Восточного побережья США (14:02 по Москве), отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Запуск грузовика был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Запуск совершен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский грузовик пробудет в составе станции около трех месяцев. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета по командам с ЦУП НАСА в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 17-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

NASA НАСА Cygnus МКС

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