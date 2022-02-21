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Саакашвили объявил очередную голодовку в тюрьме

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник объявил в суде о начале голодовки в знак протеста против отказа властей обеспечить ему полноценное лечение в тюрьме.

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную полную голодовку в знак протеста против отношения властей ко мне и нашему народу. Мое здоровье - это второстепенно, главное - судьба нашего народа", - заявил Саакашвили.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где экс-президент объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили отправили в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии политик проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия

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