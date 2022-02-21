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Путин упрекнул власти Украины в нежелании исполнять Минские соглашения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не собираются исполнять Минские соглашения и об этом они заявили на высшем уровне.

"Сегодняшние киевские власти не собираются его (Минский комплекс мер - ИФ) исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили - и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, Совета безопасности", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ в понедельник.

Как отметил президент РФ: "Ясно для всех: по этому Минскому комплексу мер никто реально делать ничего не собирается". Тем не менее, по словам Путина, "Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные, трагические моменты развития событий мирным путем".

"Ну вот, мы имеем на сегодняшний день то, что имеем", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что цель сегодняшнего заседания СБ РФ - "послушать коллег и определить дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики - ИФ) с просьбой о признании их суверенитета и постановление Государственной думы на эту же тему".

Владимир Путин Украина

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