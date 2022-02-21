Второй взрыв произошел в Луганске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Еще один взрыв произошел в Луганске вечером в понедельник, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Второй взрыв случился примерно через полтора часа после сообщений о взрыве автомобиля возле представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Официальной информации от силовых структур ЛНР пока нет.

Народная милиция ЛНР сообщила ранее, что руководитель представительства ЛНР в СЦКК был ранен в результате взрыва его автомобиля.