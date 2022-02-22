Белый дом назвал условием встречи Байдена и Путина последующие действия России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России.

"Мы будем наблюдать и оценивать действия, которые предпринимает Россия, и реагировать соответствующим образом", - сказал он журналистам на брифинге.

Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи.

Он отметил, что США в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".

Тем не менее, по его словам, признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса не является основанием для немедленного введения санкций, поскольку, по его словам, российские войска находились там "в течение восьми лет" и в нынешней ситуации в этом вопросе "нет ничего нового". Москва отрицает факт нахождения российских военных в Донбассе.

Между тем, он добавил, что администрация Байдена открыта для дальнейших контактов между двумя лидерами, "если мы сочтем, что это имеет смысл и может оказать благотворное влияние на кризис".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что президент США дал принципиальное согласие на встречу с российским лидером после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.