В Белом доме не исключили возможность встречи Байдена и Путина

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время в планы президента США Джо Байдена не входит встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, но возможность ее проведения в перспективе сохраняется, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Возможность встречи президентов Байдена и Путина сохраняется на тот случай, когда и если они (Россия - ИФ) предпримут деэскалацию ситуации", - заявила Паки на брифинге.

Однако "сейчас не время", поскольку российский президент "контролирует вторжение" на Украину, подчеркнула она.

Ранее Псаки сообщала, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не предпримет военных действий (против Украины, - ИФ). Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжение не произойдет", - заявляла она.

При этом Блинкен объявил об отмене запланированной на четверг встрече с Лавровым.

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 24 февраля, чтобы обсудить обеспокоенность наших стран по европейской безопасности, но только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, Россия продемонстрировала отказ от дипломатии, поэтому сейчас в этой встрече нет смысла" - сказал Блинкен журналистам по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

По словам, Блинкена, он информировал об этом Лаврова в соответствующем письме, все союзники и партнеры поддержали его решение.