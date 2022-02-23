Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине, сообщила в среду министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала она в своем твиттере.

The UK will guarantee up to $500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia"s actions.



We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL — Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Также Трасс сообщала, что Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность РФ продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне.