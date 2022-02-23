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Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине, сообщила в среду министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала она в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.

Также Трасс сообщала, что Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность РФ продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне.

Украина Великобритания Лиз Трасс

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