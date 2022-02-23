Великобритания предоставит Украине гарантию по кредитам до $500 млн
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине, сообщила в среду министр иностранных дел Лиз Трасс.
"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала она в своем твиттере.
The UK will guarantee up to $500million in loans to help Ukraine withstand the economic impact of Russia"s actions.— Liz Truss (@trussliz) February 23, 2022
We are using our economic heft to inflict pain on Russia and to support the Ukrainian people. https://t.co/GIVcC0LqEL
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против пяти российских банков на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Меры, в частности, коснулись Промсвязьбанка, АБ "Россия", а также трех крымских банков - Генбанка, Индустриального сберегательного банка и Черноморского банка развития и реконструкции.
Также Трасс сообщала, что Великобритания работает над тем, чтобы ограничить возможность РФ продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне.