Джонсон пообещал Украине очередной пакет военной помощи

Борис Джонсон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания отправит Украине в скором времени новый пакет военной помощи, заявил премьер-министр Борис Джонсон в парламенте в среду.

Он отметил, что этот пакет будет включать оборонительное вооружение и средства нелетального действия.

В среду Британия также объявила о намерении предоставить и пакет экономической помощи Украине.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. В связи с этим США, Великобритания и Евросоюз приняли решение ввести экономические санкции в отношении Москвы.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.