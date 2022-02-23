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Представительство ЛНР в СЦКК заявило о восьми нарушениях со стороны ВСУ за час

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало восемь обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение сорока минут.

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано (ещё) 8 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем уточняется, что с 21:15 по 21:55 (совпадает с Москвой - ИФ) в среду украинские военные обстреляли семь населённых пунктов ЛНР. При обстрелах Вооруженные силы Украины применяли артиллерию калибра 122 мм, миномёты калибра 120 мм, гранатометы АГС и СПГ и крупнокалиберные пулемёты.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ранее СЦКК зафиксировал 16 обстрелов украинскими военными населенных пунктов ЛНР. Сообщается, что с 19:45 по 21:10 (совпадает с Москвой) украинские военные обстреляли 11 населенных пунктов ЛНР.

ЛНР

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