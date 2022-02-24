Байден проводит встречу Совета нацбезопасности по событиям на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг проводит совещание Совета национальной безопасности, сообщают американские СМИ.

"Президент созвал встречу совета национальной безопасности сегодня утром, чтобы обсудить последние события на Украине", - говорится в сообщении Белого дома, переданном журналистам.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину. Он обещал, что после намеченной на четверг встречи с лидерами G7 "США, союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России".

Кроме того, в четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, в ходе которого обсудят российско-украинский вопрос.