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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Байден распорядился срочно предоставить Украине финансовую помощь на военные нужды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине в качестве немедленной помощи $600 млн на оборону, сообщил Белый дом.

В опубликованном им меморандуме говорится: "Настоящим делегирую госсекретарю полномочия(...) оказания Украине немедленной военной помощи".

Госсекретарь должен сделать вывод, отвечает ли интересам США выделение Украине на безвозмездной основе $250 млн. Еще $350 млн должны быть выделены Пентагону "на оборонные товары и услуги", а также "на военное образование и подготовку", распорядился Байден.

Ранее администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой выделить на действия, связанные с урегулированием украинского кризиса, $6,4 млрд. На этот год США уже выделили Украине $650 млн в качестве помощи в области безопасности и $52 млн в качестве гуманитарной помощи.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Джо Байден

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