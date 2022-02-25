НАТО созывает саммит по ситуации на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины на саммите, который созывает в пятницу, сообщила штаб-квартира альянса.

"Главы государств и правительств стран-членов НАТО в пятницу, 25 февраля 2022 года, встретятся в виртуальном формате, чтобы обсудить ситуацию внутри и вокруг Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что саммит пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, по его итогам состоится пресс-конференция.

В четверг Столтенберг призвал Россию прекратить военную операцию на Украине и пойти по пути переговоров. Генсек отметил, что главная миссия альянса заключается в защите своих союзников.

"Североатлантический совет решил активировать наш оборонный план по просьбе нашего верховного главнокомандующего генерала Тода Уолтерса", - сказал генсек альянса, подчеркнув, что это предупредительная оборонительная мера для защиты союзников на период данного кризиса.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.