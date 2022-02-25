Лавров обвинил Зеленского во лжи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", - сказал он в пятницу журналистам по итогам встречи с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой.

По словам министра, "нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены президентом Зеленским". "Гарантии безопасности - мы же предложили обсуждать гарантии безопасности в декабре прошлого года, и он об этом был прекрасно осведомлен", - отметил он.

Как подчеркнул Лавров, "президент Зеленский упоминал переговоры как минимум в двух измерениях". "Сначала, когда он категорически отказался выполнять Минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать "нормандский формат" и по поводу, и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами", - отметил министр.

Он убежден, что "эти призывы были нацелены, - и это стало всем очевидно, - на то, чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского по реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров".

"Второй пример, когда президент Зеленский призывал к переговорам, - это касается в целом, помимо выполнения Минских договоренностей, его призывов, чтобы с ним провели переговоры о вступлении в НАТО, предоставили ему гарантии безопасности по линии НАТО", - сказал Лавров.

Он напомнил, что, по заявлениям Киева, если Украину не защитят в соответствии с Будапештским меморандумом, она будет свободна от обязательств не иметь ядерного оружия. "Будапештский меморандум все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты. Нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части своего собственного народа, выступая против русского языка, против русского образования", - подчеркнул министр.