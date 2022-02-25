Кремль "принял к сведению" готовность Украины обсуждать нейтральный статус

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Заявления, звучащие из Киева о готовности Украины вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе Украины, приняты к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - сказал Песков.

На дополнительный вопрос, чего Кремль ждет от президента Владимира Зеленского в связи с его заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, пресс-секретарь главы государства ответил: "На этот вопрос я уже ответил вчера и не хотел бы повторяться. Мне нечего добавить к этой теме".

Накануне Песков заявил, что Москва готова вести переговоры с руководством Украины о нейтральном статусе этой страны и отказе от размещения на ее территории вооружений. На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: "Если руководство Украины готово об этом говорить".

Президент Украины в своем видеообращении в ночь на пятницу заявил, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления Украины в НАТО, и Киев не боится говорить о нейтральном статусе Украины. Зеленский отметил, что "якобы Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины".

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Песков ранее сказал, что на Украине идет не война, а спецоперация, цель которой – денацификация страны и демилитаризация в интересах безопасности России.

Президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с Путиным передал ему просьбу Зеленского о переговорах.