Явка на конституционном референдуме в Белоруссии превысила 78%
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Явка на референдуме по изменению Конституции Белоруссии составила 78,61%, сообщили в Центризбиркоме республики в воскресенье.
"Явка граждан на республиканском референдуме составила 78,61 % от общего числа включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.
Меньше всего проголосовавших в Минске - 71,37%, больше всего в Могилевской области - 82,94%.
В воскресенье прошел основной этап голосования, участки закрылись в 20:00 (время совпадает с московским). С 22 по 26 февраля состоялось досрочное голосование, явка на котором, по данным ЦИК, составила 42,93% избирателей.
Предварительные итоги референдума планируется огласить около полуночи.
На референдум вынесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".
Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие свыше половины внесенных в списки избирателей. Для принятия решения за него должны проголосовать более 50% избирателей.
В новой Конституции предлагается:
- повысить возрастной ценз для избрания на пост президента - с 35 до 40 лет и время постоянного проживания в Белоруссии - с 10 до 20 лет;
- ограничить время пребывания на посту президента двумя сроками;
- закрепить неприкосновенность главы государства, который становится пожизненным членом верхней палаты парламента - Совета республики;
- расширяются полномочия Всебелорусского народного собрания (оно признается высшим представительным органом народовластия, наделяется правом смещать с должности президента, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение);
- также предлагается внести положение, согласно которому Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, а также закрепить тезис о том, что браком в Республике Белоруссия считается союз женщины и мужчины;
Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна должна стать парламентской республикой.