Явка на конституционном референдуме в Белоруссии превысила 78%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Явка на референдуме по изменению Конституции Белоруссии составила 78,61%, сообщили в Центризбиркоме республики в воскресенье.

"Явка граждан на республиканском референдуме составила 78,61 % от общего числа включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.

Меньше всего проголосовавших в Минске - 71,37%, больше всего в Могилевской области - 82,94%.

В воскресенье прошел основной этап голосования, участки закрылись в 20:00 (время совпадает с московским). С 22 по 26 февраля состоялось досрочное голосование, явка на котором, по данным ЦИК, составила 42,93% избирателей.

Предварительные итоги референдума планируется огласить около полуночи.

На референдум вынесен один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие свыше половины внесенных в списки избирателей. Для принятия решения за него должны проголосовать более 50% избирателей.

В новой Конституции предлагается:

- повысить возрастной ценз для избрания на пост президента - с 35 до 40 лет и время постоянного проживания в Белоруссии - с 10 до 20 лет;

- ограничить время пребывания на посту президента двумя сроками;

- закрепить неприкосновенность главы государства, который становится пожизненным членом верхней палаты парламента - Совета республики;

- расширяются полномочия Всебелорусского народного собрания (оно признается высшим представительным органом народовластия, наделяется правом смещать с должности президента, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны режим чрезвычайное или военное положение);

- также предлагается внести положение, согласно которому Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, а также закрепить тезис о том, что браком в Республике Белоруссия считается союз женщины и мужчины;

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна должна стать парламентской республикой.