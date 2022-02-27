Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

В Киеве продлено действие комендантского часа

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что комендантский час в столице продолжит действовать, и его нужно строго соблюдать.

"Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее - с 22.00 до 7.00", - написал мэр в своем телеграме в воскресенье.

Он отметил, что в эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

"И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила", - написал Кличко.

Усиленный комендантский час введен в Киеве на полтора суток - с 17:00 (18:00 по московскому времени) субботы до 7:00 понедельника. Киевское метро работает только в режиме укрытия. В городе по несколько раз за день звучат сирены воздушной тревоги.

В целом же комендантский час был введен в украинской столице 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.

Киев в день объявления военной операции РФ на Украине

12
Последствия взрыва в КиевеВ метро КиеваПробки на дорогах КиеваЖители Киева на железнодорожном вокзалеОчередь в магазин за водойМестные жители следят за новостями в бомбоубежищеОчередь к банкоматам на одной из улиц городаКиевляне укрываются в метроПробки на выезде из КиеваОчередь к автозаправочной станцииОчередь к автобусам
Последствия взрыва в Киеве
Киев Украина Россия

Новости по теме

Новости

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Военная операция на Украине

Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил об обещании Лукашенко не посылать войска на Украину

Члены делегаций РФ и Украины начали прибывать к месту проведения переговоров

Военная операция на Украине

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код