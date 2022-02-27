В Киеве продлено действие комендантского часа

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что комендантский час в столице продолжит действовать, и его нужно строго соблюдать.

"Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня продлится, как было определено ранее - с 22.00 до 7.00", - написал мэр в своем телеграме в воскресенье.

Он отметил, что в эти часы я движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

"И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп. Город живет в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила", - написал Кличко.

Усиленный комендантский час введен в Киеве на полтора суток - с 17:00 (18:00 по московскому времени) субботы до 7:00 понедельника. Киевское метро работает только в режиме укрытия. В городе по несколько раз за день звучат сирены воздушной тревоги.

В целом же комендантский час был введен в украинской столице 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине.