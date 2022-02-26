Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Киевское метро перевели в режим укрытия

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Метрополитен Киева прекратил осуществлять перевозки людей, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу киевская горгосадминистрация попросила жителей города оставаться дома, в случае сирены - спрятаться в укрытии.

В Киеве с 24 февраля введен комендантский час, который действует с 22:00 до 07:00.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Киев Виталий Кличко

Новости по теме

Новости

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и ЕС

Военная операция на Украине

Военные РФ обвинили украинскую сторону в ударах из "Градов" по Старобельску

Военная операция на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине
Военная операция на Украине

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под полный контроль Мелитополь

Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской
Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код