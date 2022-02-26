Киевское метро перевели в режим укрытия

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Метрополитен Киева прекратил осуществлять перевозки людей, сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко.

"Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу киевская горгосадминистрация попросила жителей города оставаться дома, в случае сирены - спрятаться в укрытии.

В Киеве с 24 февраля введен комендантский час, который действует с 22:00 до 07:00.