Захарова считает, что у России в мире еще остались друзья

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - У России еще есть друзья в мире, например, Китай, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. Ну, в частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, есть ли у России еще друзья.

Также представитель МИД РФ выразила мнение, что власти Украины "делегитимизировали себя".

"И сейчас... будет осознание того, почему это происходит. Потому что напичкали Украину оружием, потому что власть центральная просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли целый год", - сказала Захарова.

По ее словам, международные организации делали все "так, чтобы не дать голос полноценный тем людям, которые могли бы достоверно рассказать о том, что там происходит".

"То же самое было в 2008 году, когда весь мир орал, обзывал нас аргессорами и убийцами, не давая слово людям из Южной Осетии и Абхазии. Что мы сейчас, возвращаемся к тем временам? Те времена были опровергнуты историей! Той самой, что доказала, что в 2008-м начал агрессию Саакашвили", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России санкции.