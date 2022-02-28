Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Захарова считает, что у России в мире еще остались друзья

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - У России еще есть друзья в мире, например, Китай, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. Ну, в частности, Китай. Вы же видите эту реакцию", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, есть ли у России еще друзья.

Также представитель МИД РФ выразила мнение, что власти Украины "делегитимизировали себя".

"И сейчас... будет осознание того, почему это происходит. Потому что напичкали Украину оружием, потому что власть центральная просто делегитимизировала себя в Киеве, не контролирует ситуацию тогда, когда по всей стране оружие распространяли целый год", - сказала Захарова.

По ее словам, международные организации делали все "так, чтобы не дать голос полноценный тем людям, которые могли бы достоверно рассказать о том, что там происходит".

"То же самое было в 2008 году, когда весь мир орал, обзывал нас аргессорами и убийцами, не давая слово людям из Южной Осетии и Абхазии. Что мы сейчас, возвращаемся к тем временам? Те времена были опровергнуты историей! Той самой, что доказала, что в 2008-м начал агрессию Саакашвили", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России санкции.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Россия Украина Китай Мария Захарова

Новости

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Евросоюз запретит трансляцию Russia Today, Sputnik и их филиалы

Российские военные уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины

Военная операция на Украине

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон

Минобороны РФ: есть потери среди российских военных, но украинским подразделениям нанесен больший урон
Военная операция на Украине

Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил об обещании Лукашенко не посылать войска на Украину

Члены делегаций РФ и Украины начали прибывать к месту проведения переговоров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код