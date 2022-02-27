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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Китай выступил против санкций для решения украинского кризиса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китай считает, что санкционная политика не может способствовать решению украинской проблемы, и выступает против такого подхода, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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"Ван И заявил, что Китай выступает против использования санкций для решения украинской проблемы и, тем более, против односторонних санкций, которые не соответствуют международному праву" - говорится в сообщении МИД Китая о беседе министра с германским коллегой Анналеной Бербок, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг Украины.

По словам Ван И, "практика давно доказала, что санкции не только не могут решить проблему, но и создадут новые проблемы(...), мешая процессу политического урегулирования".

Китайский дипломат сказал, что Китай считает, что СБ ООН "при принятии решений должен предпринимать шаги, которые будут способствовать политическому урегулированию кризиса, а не поощрять противостояние и противоречия", поэтому при обсуждении в СБ ООН украинского вопроса он "выступил против высказываний о применении силы и санкций".

Ван И также заявил, что вопросах европейской безопасности следует серьезно отнестись к разумным опасениям всех стран, а "законные требования России в области расширения НАТО на восток и в области безопасности должны быть должным образом удовлетворены".

Китай Россия МИД КНР Ван И

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