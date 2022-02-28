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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Великобритания выделит еще 40 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал выделение 40 млн фунтов стерлингов (более $53 млн) на дополнительную гуманитарную помощь Украине в условиях российской военной операции, в частности на поставку медикаментов, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что помощь выделяется как дополнение к более широкой экономической и военной поддержке.

"Финансирование поможет агентствам по оказанию помощи реагировать на ухудшение гуманитарной ситуации, создав для украинцев спасательный круг с доступом к предметам первой необходимости и предметам медицинского назначения, таким как лекарства, шприцы, перевязочные материалы и пакеты для ухода за ранами. Гуманитарные эксперты правительства Великобритании также направили в регион помощь тем, кто спасается бегством от насилия в Украине", - указывается в сообщении.

Решение было принято по итогу разговора Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проинформировал его о критической потребности в гуманитарной помощи, поскольку люди вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности.

Также во время встречи с лидерами украинской диаспоры в Великобритании Джонсон подтвердил, что любой человек, проживающий на британской территории, сможет перевезти своих ближайших родственников из Украины.

Дополнительный пакет помощи доводит общую сумму помощи правительства Великобритании, обещанной Украине в этом году, до 140 миллионов фунтов стерлингов. На прошлой неделе премьер-министр также объявил, что Великобритания предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму до 500 миллионов долларов через Многосторонние банки развития.

Военная операция на Украине. Хроника

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Великобритания Украина Борис Джонсон

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