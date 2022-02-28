Секретариат ООН не сможет обеспечить участие делегации РФ в заседании СПЧ ООН

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретариат Организации объединенных наций (ООН) сообщил, что не может обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этой ситуации Организация объединенных наций, ее секретариат и ее генеральный секретарь не имеют якобы возможности обеспечить участие российской делегации в заседании", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Она подчеркнула, что в ООН ссылаются на то, что российская делегация должна "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции".

"Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 28 февраля-1 марта должен был посетить Женеву, где планировалось его участие в сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека и в конференции по разоружению.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС решил полностью закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, включая частные джеты. Решение стало одной из мер, которые страны Запада приняли в ответ на военную операцию РФ на Украине.